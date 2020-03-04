MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez'den iddialı açıklama! 'Libidomu...'

Jennifer Lopez'den iddialı açıklama! 'Libidomu...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna "Birçok şey yükseltir ama para bunlardan biri değil" cevabını verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, cesur açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lopez, son olarak cinsel hayatıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Glamour dergisine konuşan Latin yıldız Jennifer Lopez, "Para, libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna gülerek, "Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin" cevabını verdi.

"ADAY GÖSTERİLMEYİNCE ÜZÜLDÜM"

Oprah Winfrey'in moderatörlüğünü üstlendiği bir sohbet etkinliğine konuk olan Lopez, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmemesine çok üzüldüğünü söyleyerek şunları anlatmıştı:

"Üzüldüm... Biraz üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Cem Yılmaz soruları Serenay Sarıkaya'yı mest etti Cem Yılmaz soruları Serenay Sarıkaya'yı mest etti
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez lipido,

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Ailesinin gözleri önünde intihar etti! Sinir krizi geçirdiler

Ailesinin gözleri önünde intihar etti! Sinir krizi geçirdiler

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

Hamaney'den koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen, Erhan Çelik davasında yeni gelişme!

Gülben Ergen, Erhan Çelik davasında yeni gelişme!

Zümrüdüanka'nın Saniye'si Sebahat Kumaş photoshopla kalça yaptı! Alay konusu oldu

Zümrüdüanka'nın Saniye'si photoshopla kalça yaptı! Alay konusu oldu

Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner'dan şaşırtan itiraf

Kocasıyla ilgili yaptığı itirafla olay oldu!

Cem Yılmaz soruları Serenay Sarıkaya'yı mest etti

Cem Yılmaz soruları Serenay Sarıkaya'yı mest etti

Survivor'da Tayfun ve Nisa'nın yakınlaşması gündemde...

Survivor'da aşk mı başlıyor? Dikkat çeken yakınlaşma...

Tuba Büyüküstün: Bir anda karar verdik

Tuba Büyüküstün: Bir anda karar verdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.