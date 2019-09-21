MAGAZİN

Jennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Jennifer Lopez defilede, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı elbisenin bir benzerini tanıttı.

Gösteri dünyasının "ikonik elbiselerinden biri" olarak tarihe geçen yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle podyumda yürüyen Lopez, seyirciler tarafından çılgınca alkışlandı.

SPL5117125_008

50 yaşındaki Lopez'in konuk model olarak yer aldığı defilede, Kendalll Jenner, Kaia Gerber, Irina Shayk, Bella Hadid ve Gigi Hadid de podyuma çıktı.

Daha sonra podyuma çıkan Donatella Versace de Lopez ile birlikte seyircilere selam verdi.

SPL5117125_042

Lopez, 2000 yılındaki Grammy törenine bu kıyafetle katıldı. Geceye damga vuran ve günlerce konuşulan bu tasarım, gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini aldı.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı
Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez ikonik elbise podyum versace

En Çok Okunan Haberler

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selen Soyder'den doğum günü öpücüğü

Selen Soyder'den doğum günü öpücüğü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ciciş Esra Ersoy 'hepsine bin basarım' dedi! Olay poz

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

Songül Karlı oğluyla ortaya çıktı! Oğlu boyuna geldi

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Megan Fox’tan itiraf: Görünmez olmak istiyordum

'Görünmez olmak istiyordum'

Brad Pitt: Hayatım çok sıkıcı

Pozları ve açıklamalarıyla olay oldu

Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad mide ameliyatıyla bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Akın Akınözü'nün eski hali hayranlarını şaşırttı

50 kilo vermiş! Eski hali ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.