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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez evlenemiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 15:38 | Son Güncelleme

Geçen yıl nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez koronavirüs nedeniyle bir türlü nikah tarihi alamıyor.

Geçtiğimiz günlerde kuralları hiçe sayıp spor salonunu açtıran ve tepki çeken Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez şu sıralar evlilik hazırlıklarını durdurmuş durumda. Koronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söyledi.
Ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres'in evinden ve internet üzerinden yaptığı yayına konuk olan 50 yaşındaki Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile evlilik hazırlıklarını askıya aldıklarını belirtti.

Lopez, coronavirüs salgını nedeniyle evlilik tarihi belirleyemediklerini söyledi. DeGeneres'in "o zaman evliliğiniz her an olabilir" demesi üzerine Lopez, düğün tarihi ayarlamak için bekleyeceklerini belirtti.

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tek derdimiz bu ecnebilerin evliliği şuan
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