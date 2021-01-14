Jennifer Lopez'in bitmeyen tatili! Yine olay oldu

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Karayipler tatilini sürdürüyor.

Önceki gün yine plaja inen 51 yaşındaki şarkıcı, paparazziler tarafından görüntülendi. Günlerdir aynı plajda denizin ve güneşin tadını çıkardığı için adeta paparazziler tarafından kamp kurulan sahilde, JLO bu kez mor renkli ışıltılı bikinisiyle görüntülendi.

Elinden suyunu da düşürmeyen Lopez, denize girme konusunda kararsız kaldı.

Bir ara kimonosunu çıkaran 51 yaşındaki şarkıcı, suyun sıcaklığına baktıktan sonra denize girmekten vazgeçti. Yaklaşık iki saat sonra yine denize girmeye niyetlenen Lopez, kararından tekrar vazgeçti.

GÜNDE 8 BARDAK SU

Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor. Bir günde 8 bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.



