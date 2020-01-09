Jennifer Lopez’in, Hustlers filmindeki rolüne 40 milyon dolarlık dava

Jennifer Lopez'e Altın Küre adaylığı getiren ve Oscar'da da adaylık getirmesine kesin gözüyle bakılan Hustlers filmindeki striptizci rolü bir kere daha gündemde. Hustlers filminin temelini oluşturan ve Jennifer Lopez'in canlandırdığı Samantha Barbash, filmdeki tasviri için kendisinden izin alınmadığını iddia ediyor.

Jennifer Lopez’in başrol oynadığı “Hustlers” filmine ilham veren striptizci, yapımcıların kendisini karaladığını ve vatandaşlık haklarını ihlal ettiğini iddia ederek STX film stüdyosunu dava etti.

2015’te New York Magazine’de çıkan ve internette yayılan “The Hustlers at Scores” başlıklı makalenin konu aldığı isimlerden ve filmde Lopez’in canlandırdığı karakterin temelini oluşturan Samantha Barbash, filmin Eylül 2019’da gösterime girmesinden bu yana stüdyoyu dava edeceğini söylüyordu.