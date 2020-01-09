Jennifer Lopez’in, Hustlers filmindeki rolüne 40 milyon dolarlık dava

Jennifer Lopez'e Altın Küre adaylığı getiren ve Oscar'da da adaylık getirmesine kesin gözüyle bakılan Hustlers filmindeki striptizci rolü bir kere daha gündemde. Hustlers filminin temelini oluşturan ve Jennifer Lopez'in canlandırdığı Samantha Barbash, filmdeki tasviri için kendisinden izin alınmadığını iddia ediyor.
Jennifer Lopez’in başrol oynadığı “Hustlers” filmine ilham veren striptizci, yapımcıların kendisini karaladığını ve vatandaşlık haklarını ihlal ettiğini iddia ederek STX film stüdyosunu dava etti.
2015’te New York Magazine’de çıkan ve internette yayılan “The Hustlers at Scores” başlıklı makalenin konu aldığı isimlerden ve filmde Lopez’in canlandırdığı karakterin temelini oluşturan Samantha Barbash, filmin Eylül 2019’da gösterime girmesinden bu yana stüdyoyu dava edeceğini söylüyordu.
Jennifer Lopez’in canlandırdığı striptizciden 40 milyon dolarlık dava
Jennifer Lopez’e Altın Küre adaylığı getiren film, New York’ta müşterilerini ilaçla uyuşturup kredi kartlarını alan eski striptizcilerin hikayesini anlatıyor.
Açılan dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
Davalılar filmin yapımı ve davacının filmdeki tasviri için Barbash’ten rıza ve feragat alma girişiminde bulundu. Ancak Barbash gizlilik haklarından feragat etmeyi ve rıza vermeyi reddetti. Yine de yetki ve/veya rızalarının olmayışını bariz bir umursamazlıkla karşılayan sanıklar Barbash’in tasviri ve karakterini film ve tanıtımı için sömürmeye devam etti. (...) Sanıkların filmi tanıtımı ve pazarlamasının direkt ve planlı bir sonucu olarak Barbash’in ismi, gösterime girmeden çok önce filmin medyadaki görünürlüğünün merkezine oturdu. Sanıklar hayali bir karakter oluşturarak veya farklı karakterleri birleştirerek J. Lo’nun karakterini yeni ve kurgusal bir karakter yaparak Barbash’in haklarını korumaya özen göstermedi. Bunun yerine sistematik bir çaba sarf ederek J. Lo’nun, Barbash’i oynadığının bilinmesini sağladılar.
Lorene Scafaria’nın yazıp yönettiği Hustlers, 20 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) bütçeye karşın dünya çapında 157 milyon dolardan (yaklaşık 935 milyon TL) fazla hasılat elde etti.
STX’in sözcülerinden biri stüdyonun dava dosyasını henüz görmediğini belirterek, “Kamuya mal olmuş olayların gerçeklere dayalı hikayesini anlatma hakkımızı savunacağız” dedi.
Barbash'ın, yapım şirketini filmi çoğaltmaktan veya dağıtmaktan alıkoyan kalıcı mahkeme emri, 20 milyon dolar telafi tazminatı ve 20 milyon dolar emsal tazminatı gibi talepleri bulunuyor.
Barbash’in avukatları davada, STX ve film yapımcılarının art niyetle ve gerçeği umursamadan hareket etmelerinin Barbash’in kişisel ve mesleki itibarını kalıcı olarak zedeleyecek boyutlara ulaştığını iddia etti.
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