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Jennifer Lopez'in 'randevu gecesi' tarzı olay oldu! Beğeni butonu çöktü

30.10.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Ben Affleck ile birlikteliği ve son dönemdeki film projeleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 54 yaşında olmasına rağmen her daim genç görünüyor. Ünlü şarkıcının 'randevu gecesi' paylaşımı ve tarzı sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Ben Affleck ile 17 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelip evlenmesiyle magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez bu kez de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

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Temmuz ayında 54 yaşına giren ünlü şarkıcı görünüşünün çaba ve özveri gerektirdiğini gizlemiyor.

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Düzenli olarak spor yapan Lopez, her fırsatta görünüşünün yalnızca iyi genetiğin sonucu olmadığını vurguluyor.

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'Randevu gecesi' notunu düştüğü bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcının tarzı görenleri büyüledi. Vücuduna mükemmel şekilde oturan, dekolteli dar bir elbise giyen ünlü şarkıcıya, "Bu kadın yaşlanmıyor mu?", "Nasıl bu kadar güzel görünebilir?", "Acımasız!", "Başka nereye bakacağımı bilmiyorum." gibi yorumlar geldi.

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