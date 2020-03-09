Jennifer Lopez'in TikTok videosu olay oldu

Attığı her adımla dikkat çeken Jennifer Lopez, bu kez Instagram'ın hikaye kısmından, sevgilisi Alex Rodriguez ile beraber yayınladığı paylaşımla adından söz ettirdi. TikTok akımına kapılan Lopez, ilk önce kendi giysileriyle dans ederken, ilerleyen saniyelerde Rodriguez birbirlerinin giysileriyle dansa devam etti.

Paylaşıma "Bunun için bekle" notunu ekleyen şarkıcının videosu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Lopez iki ay önce tiktok’la milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



