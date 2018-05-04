Jennifer Lopez'in zor anları: Ah, hayır korsem

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, ABD'nin en çok izlenen sohbet programlarından biri olan The Ellen Show'a konuk oldu.

Jennifer Lopez

1 / 22 Ön kısmı yırtmaçlı bir elbise giyen Lopez, bir ara ayağa kalkıp bir dans figürü gösterdi.

2 / 22 İşte tam o sırada da yırtmacı biraz fazla açıldı ve Lopez'in elbisesinin içine giydiği toparlayıcı korse göründü.

3 / 22 "Ah, hayır korsem" diyen Lopez hemen yırtmacını kapattı.

4 / 22 Bu küçük olayın ardından hem Lopez, hem de diğer konuklar kahkahalarla güldü.

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