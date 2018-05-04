Jennifer Lopez'in zor anları: Ah, hayır korsem

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, ABD'nin en çok izlenen sohbet programlarından biri olan The Ellen Show'a konuk oldu.
Jennifer Lopez
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Ön kısmı yırtmaçlı bir elbise giyen Lopez, bir ara ayağa kalkıp bir dans figürü gösterdi.
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İşte tam o sırada da yırtmacı biraz fazla açıldı ve Lopez'in elbisesinin içine giydiği toparlayıcı korse göründü.
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"Ah, hayır korsem" diyen Lopez hemen yırtmacını kapattı.
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Bu küçük olayın ardından hem Lopez, hem de diğer konuklar kahkahalarla güldü.
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