MAGAZİN

Jennifer Lopez'in zor anları: Ah, hayır korsem

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

The Ellen Show'a konuk olan Jennifer Lopez elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı.

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, ABD'nin en çok izlenen sohbet programlarından biri olan The Ellen Show'a konuk oldu.

Jennifer Lopez

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Ön kısmı yırtmaçlı bir elbise giyen Lopez, bir ara ayağa kalkıp bir dans figürü gösterdi.

Ön kısmı yırtmaçlı bir elbise giyen Lopez, bir ara ayağa kalkıp bir dans figürü gösterdi.
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İşte tam o sırada da yırtmacı biraz fazla açıldı ve Lopez'in elbisesinin içine giydiği toparlayıcı korse göründü.

İşte tam o sırada da yırtmacı biraz fazla açıldı ve Lopez'in elbisesinin içine giydiği toparlayıcı korse göründü.
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"Ah, hayır korsem" diyen Lopez hemen yırtmacını kapattı.

"Ah, hayır korsem" diyen Lopez hemen yırtmacını kapattı.
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Bu küçük olayın ardından hem Lopez, hem de diğer konuklar kahkahalarla güldü.

Bu küçük olayın ardından hem Lopez, hem de diğer konuklar kahkahalarla güldü.
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Jennifer Lopez ellen show

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