Jennifer Lopez karın kaslarıyla reklam yaptı!

Bir süre önce 50 yaşına giren Jennifer Lopez, servetini sadece çıktığı turnelerden ya da rol aldığı film ve dizilerden elde etmiyor. Aynı zamanda bazı markaların tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor. Bu durumu sosyal medyada da sürdüren Lopez sık sık paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İki çocuk annesi Lopez, tanıtım yüzü olduğu iç giyim markalarından birinin koleksiyonundan bir parçayla çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Aynı poz söz konusu firmanın Instagram hesabında da yer aldı.

Lopez'in yıllar içinde sıkı bir disiplinle çalışarak geliştirdiği ve korumak için elinden geleni yaptığı karın kasları her iki hesabın takipçilerinin de gözünden kaçmadı.



