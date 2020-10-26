Jennifer Lopez: ‘Latin kadın’ klişesini kırdım

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez 1993’te oyuncu olmaya karar verip Hollywood’a gittiğinde, Latin asıllı olmanın sıkıntısını yaşadığını açıkladı.

51 yaşındaki Lopez “Latin asıllı kadın oyunculara aşçı, dadı gibi onuncu sınıf roller veriliyordu. Ama ben başrolde oynamak istiyordum ve direnerek film sektöründeki Latin kadın klişesini kırdım” dedi.

“İNSANI TEMSİL ETMEK İSTERİM”

Latin, siyahi ya da Asyalı olmanın önemli olmadığını belirten Lopez “Ben insanı temsil etmek isterim. Ama tüm bu çabama rağmen Hollywood filmlerinde Latin oyuncuların temsili hâlâ yüzde 6 düzeyinde” dedi.

