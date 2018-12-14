MAGAZİN

Jennifer Lopez limuzine zor sığdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

İki günde 12 ayrı kıyafet giyen 49 yaşındaki Jennifer Lopez, en iddialı elbisesini önceki gece New York'taki galaya sakladı.

Yıllara meydan okuyan Lopez, davete kat kat fırfırdan oluşan, pembe, tül bir elbise ile katıldı

Jennifer Lopez

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yeni filmi 'Second Act'in tanıtımı için baş döndüren bir performans sergiliyor.
İki günde 12 ayrı kıyafet giyen 49 yaşındaki yıldız, en iddialı elbisesini önceki gece New York'taki galaya sakladı. Yıllara meydan okuyan Lopez, davete kat kat fırfırdan oluşan, pembe, tül bir elbise ile katıldı.
Jennifer Lopez, metrelerce kuyruğu olan elbisesi ile limuzine ancak sığabildi. Yıldız ismin galaya geldiği limuzinden inmesi zaman aldı.
JLO'nun araçtan inmesine sevgilisi Alex Rodriguez yardım etti. Eski bir beyzbolcu olan Alex Rodriguez, sevgilisinin bol bol fotoğrafını çekti.
Son günlerde TV programlarına, şovlara, galalara katılan Jennifer Lopez, tercih ettiği kıyafetlerle kendine hayran bırakıyor.
Filmin resmi sosyal medya hesabından JLO için 'Kraliçe' ifadesi kullanıldı.
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Jennifer Lopez gala

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