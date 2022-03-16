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Jennifer Lopez Mert Alas'a poz verdi!

16.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez ünlü bir marka için birbirinden özel pozlar verdi. Siyah iç çamaşırlarıyla Mert Alas'a poz veren 52 yaşındaki Lopez, fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Jennifer Lopez Mert Alas'a poz verdi!

17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez sosyal medyayı yine salladı. 170 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında bir firma için verdiği pozları paylaşan JLO olay oldu.

ABD’li oyuncu Jennifer Lopez ünlü markanın yeni iç çamaşırlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti. Mert Alas'a pozlar veren Loperz'in Instagram’dan paylaştığı fotoğraf, 17 saatte 1.3 milyon beğeni aldı.

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Dantelli iç çamaşırları ve jartiyeriyle seksi pozlara imza atan ünlü yıldız hayranlarını mest etti.

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Jennifer Lopez
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