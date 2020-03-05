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  4. Jennifer Lopez plajdan paylaştı! Beğeni yağdı

Jennifer Lopez plajdan paylaştı! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

SuperBowl finalinde sergilediği sahne performansı ve sinema filmi ile kendisinden söz ettiren Jennifer Lopez, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarından beğeni topladı.

Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün paylaştığı bikinili selfie'si ile uzun bir süre kendisinden söz ettirmişti. Onu seven sevmeyen herkes 50 yaşındaki başarılı şarkıcının fiziğine methiyeler düzerken Lopez, Instagram hesabından paylaştığı video ile kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha gösterdi.

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Güneşlenmek ve biraz da denize girmek için gittiği plajda cep telefonu ile kendisini kayda alan ve sıfır makyajlı görüntüsünü hiç rahatsız olmadan paylaşan Lopez, özgüven dolu bu videosunu “Kimse gölgeli bir plajı sevmez” notuyla paylaştı.

LİBİDO YANITI OLAY OLMUŞTU

Glamour dergisine konuşan Latin yıldız Jennifer Lopez, "Para, libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna gülerek, "Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin" cevabını vermişti.

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