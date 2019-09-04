Jennifer Lopez sonsuza kadar genç

Şu sıralar sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Fransa'da tatilde olan Lopez, tura çıktıkları lüks yatta çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Üzerinde 'Sonsuza kadar genç' (Forever Young) yazan beyaz bir mayo ile çekilen bu poza takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İki çocuk annesi Lopez, tatilde olmasına rağmen, yatta da egzersiz yaparken görüntülendi.

Güvertede ağırlık kaldıran Lopez, günün geri kalanında da denizin keyfini çıkardı.

Gösteri dünyasının en çok kazanan yıldızlarından olan Lopez, ABD'de olduğu zamanlarda da sık sık üzerindeki şık kıyafetlerle spor salonuna giderken görüntüleniyor.