Jennifer Lopez tatilde! Seksi pozu olay oldu

Pandemi sebebiyle düğün erteleyen Jennifer Lopez şu sıralar tatilde. Jennifer Lopez, Turks ve Caicos Adaları'ndaki tatiline devam ediyor.

Pandemi dolayısıyla izole bir tatil yapmak isteyen ünlü yıldız, toplamda 956 korona vakasının görüldüğü adalara gitti. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lopez, tatilinden kesitleri de sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

JLO son olarak yeşil mayosuyla, sörf tahtası üzerinde çektirdiği fotoğrafını yayınladı. 51 yaşındaki şarkıcının karesine, "Geçen hafta nasıl başladı, bu hafta şimdi nasıl geçiyor" notunu düştü.

Ünlü yıldızın fotoğrafı, 2 milyondan fazla beğeni aldı. Lopez'in mayosunun üstünün göğüslerine küçük gelmesi ise bazı takipçilerin gözünden kaçmadı.



