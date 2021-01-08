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  4. Jennifer Lopez tatilde! Tanga mayosuyla olay oldu

Jennifer Lopez tatilde! Tanga mayosuyla olay oldu

08.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez yeni yıla girer girmez soluğu Karayipler'de aldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran JLO, tanga mayosuyla olay oldu.

Bu yıl nişanlısı Alex Rodriguez ile nikah masasına oturması beklenirken pandemi sebebiyle düğünü erteyen Jennifer Lopez, önceki gün Turks ve Caicos Adaları'nda paparazzilerin objektiflerine takıldı.

Pandemi dolayısıyla izole bir tatil yapmak isteyen ünlü yıldız, toplamda 956 koronavakasının görüldüğü adalara gitti.

Sosyal medyada kalçalarını paylaşarak olay olan JLO tanga mayosuyla yine sosyal medyada gündem oldu.

JLO plajın gözdesi oldu

JLO, yüzmek yerine sörf tahtası üzerinde dakikalarca kürek çekti. Lopez, dengede kalabilmek ve suya düşmemek için zaman zaman zor anlar da yaşadı.
Lopez'in yanında nişanlısı Alex Rodriguez'in olamaması ise herkesi şaşırttı.
Tanga bir mayo giyen Lopez'in bu görüntüsü sosyal medyanın da gündemindeydi. Lopez'in 51 yaşına rağmen bu görüntüsü hayranlarından tam puan aldı.
Ünlü şarkıcı, tatili sırasında selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Lopez, denizden çıktıktan sonra bir süre meditasyon da yaptı.
Şarkıcı meditasyon sonrasında da bir ağaca sarılırken objektiflere takıldı.

SPOR TUTKUNU

SPOR TUTKUNU
51 yaşındaki Lopez, fit vücudunu yıllardır yaptığı spora ve beslenmesine borçlu. Jennifer Lopez'e göre; bol bol su içmek sağlıklı bir hayat için ilk kural. "Özellikle spordan önce su içmek yaptığınız egzersizlerden daha fazla verim almanızı sağlıyor" diyen Lopez, günü en az 8 bardak su içmeden tamamlamıyor.
Sebze ağırlık beslenen şarkıcı, Brüksel lahanası ve brokoli yemeyi sevdiğini söylüyor.
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