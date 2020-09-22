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Jennifer Lopez tatile çıktı! Plajda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez bu yıl tatile geç başladı. 51 yaşındaki Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile son dönemdeki yoğun temposuna ara vererek, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar veren oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Fit vücuduyla dikkat çeken Lopez, renkli desenli üçgen bikinisiyle verdiği iddialı pozu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Tatile geç başlayan Lopez denizde yakalandı. Lopez'in photoshopsuz hali dikkat çekti.

Jennifer Lopez'in tatil keyfi

Amerikan şirketi DSW için kendi adını taşıyan bir koleksiyon hazırlayan Jennifer Lopez sonunda tatile çıktı. Koronavirüs nedeniyle hem çalışma programını hem de yaz tatilini her zamankinden biraz daha ileri bir tarihe iten 51 yaşındaki Jennifer Lopez denize indi.
Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez, dinlenmek için Turks and Caicos adalarını seçti.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süre denize girdi. Uzun uzun yüzen iki sevgili biraz da denizde sohbet etti. İkilinin denizin içinde geçirdikleri romantik anlar objektflere böyle yansıdı.
Sonra Rodriguez, nişanlısından biraz daha önce kumsala dönüp şezlonguna uzandı. Ardından da Lopez onun yanına geldi. Lopez de havluyla kurulandıktan sonra şezlonga uzanıp güneşlenmeye başladı.
Instagram sayfasında paylaştığı iddialı pozlarıyla konuşulan Lopez, turuncu bir bikini giymişti. Gösteri dünyasında JLo olarak da bilinen Lopez, bikinisini kolyeleri ve bilekliğiyle tamamlamayı da ihmal etmedi.
Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez, neredeyse her gün spor yaparken ve salondan çıkarken görüntüleniyor. Kaslı görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki Lopez, bu yaz ilk kez bikinili haliyle objektiflere yansıdı.
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