MAGAZİN

Jennifer Lopez'ten seksi paylaşım: Ramona çok ateşli

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Striptiz yapan bir dansçıyı canlandıracağı yeni filmi için sabah akşam demeden çalışan, yeni rolü için dans eğitimi alan ve özel diyetler yapan Jennifer Lopez intagram paylaşımıyla olay oldu. Lopez'in kasları ve seksi vücuduna beğeni yağdı.

Jennifer Lopez'ten seksi paylaşım: Ramona çok ateşli

Aldatılma haberleriyle gündemde olan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, striptizci bir dansçıyı canlandıracağı yeni filmi Hustlers'ın setinde yoğun günler geçiriyor.

49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2020’de gösterime gösterime girmesi planlanan Hustler filmininde striptiz bir dansçıyı canlandıracak.

11

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla filminin setinden fotoğraflar ve videolar paylaşan Lopez geride bıraktığımız gün pembe bikinili bir karesini paylaştı.

Yoğun bir şekilde uyguladığı diyetinin etkisini net bir şekilde gördüğümüz karede Jennifer Lopez filmde canlandıracağı Ramona adlı karaktere gönderme yaparak “Ben Hustler bebeğiyim, bilmeni istiyorum ki Ramona çok ateşli” satırlarını paylaştı.


Kediye özel 'sepetli asansör'Kediye özel 'sepetli asansör'
İkili arasında soğuk rüzgarlar! Görünce... İkili arasında soğuk rüzgarlar! Görünce...
Gece yarısı aşka geldi: Birlikte yaşlanalımGece yarısı aşka geldi: Birlikte yaşlanalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez Hustlers

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu insansa digerleri ne acaba
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgarlar!

İkili arasında soğuk rüzgarlar! Görünce...

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya romantik kutlama

Gece yarısı aşka geldi: Birlikte yaşlanalım

Kim Kardashian'dan kardeşine 'seksi' destek!

Kim Kardashian'dan kardeşine 'seksi' destek!

Meral Kaplan'ın eşine 5 gün zorlama hapsi

Mahkeme kararını uymadı! 5 gün zorlama hapsi

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! 'İsraf sevmem, tam 10 yıllık'

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! 'İsraf sevmem, tam 10 yıllık'

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!

Duygusal paylaşım! 'İçim akmalara doyamaz sana doğru...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.