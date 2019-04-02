Jennifer Lopez'ten seksi paylaşım: Ramona çok ateşli

Aldatılma haberleriyle gündemde olan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, striptizci bir dansçıyı canlandıracağı yeni filmi Hustlers'ın setinde yoğun günler geçiriyor.

49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2020’de gösterime gösterime girmesi planlanan Hustler filmininde striptiz bir dansçıyı canlandıracak.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla filminin setinden fotoğraflar ve videolar paylaşan Lopez geride bıraktığımız gün pembe bikinili bir karesini paylaştı.

Yoğun bir şekilde uyguladığı diyetinin etkisini net bir şekilde gördüğümüz karede Jennifer Lopez filmde canlandıracağı Ramona adlı karaktere gönderme yaparak “Ben Hustler bebeğiyim, bilmeni istiyorum ki Ramona çok ateşli” satırlarını paylaştı.



