Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez salgın nedeniyle kapatılan spor salonunu açtırdı

Jennifer Lopez (50), nişanlısı Alex Rodriguez (44) ile birlikte Miami’de, corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan spor salonundan çıkarken görüntülendi. Çift, her zaman gittikleri ve salgın nedeniyle kapalı olmasına rağmen kendileri için özel olarak açtırdıkları spor salonunun arka kapısından çıktı.

İkilinin çıktıkları kapının üzerinde, “Bu spor salonu açık değildir. Evinizde kalın, güvende kalın” yazısı dikkat çekti.

Spora olan tutkusuyla ve kaslı vücuduyla tanınan Lopez ile eski profesyonel beyzbol oyuncusu Rodriguez, spor salonundan çıkıp kendilerini kapıda bekleyen arabalarına giderken, yüzüne maske takmış bir görevli de onlara eşlik etti.

Maskeli kişi, ünlü çift spor salonunun arka kapısından çıkarken kapı kolunu ıslak mendille tutarak açtı. Görevli ayrıca Jennifer Lopez aracına binerken otomobilin kapı kolunu da mendille tutarken görüldü.

Jennifer Lopez, sosyal medyada, salgın günlerini evde çocuklarıyla birlikte karantinada geçirdiğini gösteren paylaşımlar yapıyordu.

Lopez, sık sık hayranlarına "Evde kalın" çağrısında bulunuyordu. Çiftin bu hareketi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.



