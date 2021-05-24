Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk tatili

Bundan 17 yıl önce ayrılan ve uzun bir sürenin ardından tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yeniden alevlenen aşklarının keyfini çıkarıyor.

Ünlü çift, Affleck'in Güney Florida'daki yazlık evinde baş başa bir hafta sonu geçirdi. Uzun ve derin yırtmaçlı mavi bir elbise giyen 51 yaşındaki Jennifer Lopez, evine girerken görüntülendi.

YENİDEN 'BENNIFER'

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, tıpkı bundan 17 yıl önce olduğu gibi magazin basını tarafından yine "Bennifer" olarak anılmaya başlandı.



