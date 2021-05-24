MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk tatili

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk tatili

24.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yollarını ayırdıktan tam 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, baş başa gittikleri tatilde objektiflere takıldı.

1/

Bundan 17 yıl önce ayrılan ve uzun bir sürenin ardından tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yeniden alevlenen aşklarının keyfini çıkarıyor.

Ünlü çift, Affleck'in Güney Florida'daki yazlık evinde baş başa bir hafta sonu geçirdi. Uzun ve derin yırtmaçlı mavi bir elbise giyen 51 yaşındaki Jennifer Lopez, evine girerken görüntülendi.

YENİDEN 'BENNIFER'

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, tıpkı bundan 17 yıl önce olduğu gibi magazin basını tarafından yine "Bennifer" olarak anılmaya başlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
Melis Sezen dekoltesi ile nefes kestiMelis Sezen dekoltesi ile nefes kesti
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Ülkede skandal iddia: Kovid aşısı olanları izliyorlar

Ülkede skandal iddia: Kovid aşısı olanları izliyorlar

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Eteğinin altından iç çamaşırı göründü ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.