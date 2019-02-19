Jennifer Lopez yeni rolüne böyle hazırlanıyor

Jennifer Lopez, egzotik bir dansçı olarak rol alacağı yeni filmi Hustlers için uygulamalı eğitim almaya başladı.

Yeni filminde striptizciyi canlandıracak

Geçtiğimiz günlerde hakkında 10 günlük şeker diyeti yaptığı şeklinde haberler çıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in bu diyetle yeni filmine hazırlandığı ortaya çıktı.

Lopez, Jimmy Kimmel’in sunduğu TV programında önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak Hustlers adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıklamıştı.

Güzel oyuncu yeni rolü için hazırlıklara da başladı. Miami'de bir spor salonunun çalışmalara başlayan Lopez'in o anları sosyal medyaya da düştü.

Rolüne hazırlanırken vücudunu yaraladığını da söyleyen Lopez, “Striptiz yapmak çok zor. Bunu yapan insanlara çok saygı duyuyorum” demişti.

Lopez rolü için yaptığı şeker diyeti için ise şunları söylemişti: