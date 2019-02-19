MAGAZİN

Jennifer Lopez yeni rolüne böyle hazırlanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

46 yaşındaki güzel oyuncu Jennifer Lopez yeni filminde striptizciyi canlandıracak. Jennifer Lopez bu rol için hazırlıklara başladı.

Jennifer Lopez, egzotik bir dansçı olarak rol alacağı yeni filmi Hustlers için uygulamalı eğitim almaya başladı.

Yeni filminde striptizciyi canlandıracak

Geçtiğimiz günlerde hakkında 10 günlük şeker diyeti yaptığı şeklinde haberler çıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in bu diyetle yeni filmine hazırlandığı ortaya çıktı.
Lopez, Jimmy Kimmel’in sunduğu TV programında önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak Hustlers adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıklamıştı.
Güzel oyuncu yeni rolü için hazırlıklara da başladı. Miami'de bir spor salonunun çalışmalara başlayan Lopez'in o anları sosyal medyaya da düştü.
Rolüne hazırlanırken vücudunu yaraladığını da söyleyen Lopez, “Striptiz yapmak çok zor. Bunu yapan insanlara çok saygı duyuyorum” demişti.
Lopez rolü için yaptığı şeker diyeti için ise şunları söylemişti:
“Sadece baş ağrınız olmuyor, başka bir gerçeklikte ya da evrende gibi hissediyorsunuz. Kendiniz gibi hissetmiyorsunuz. Şekere ne kadar alışık olduğunuzu fark ediyorsunuz.”
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