MAGAZİN

Jennifer Lopez yıllara meydan okuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, 50'nci yaşına iki yıl kala gençlere böyle meydan okudu.

Seksi yıldız Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyor! Geceye katıldığı elbise ve cesaretiyle yine tüm gözleri üstüne çekti.

Dekoltesiyle olay oldu

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Müzik dünyasında JLo olarak adlandırılan Jennifer Lopez, Time dergisinin geleneksel gecesine sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte katıldı.
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Zuhair Murad imzalı ten rengi bir elbise giyen Lopez'in derin göğüs dekoltesi ve yırtmacı dikkat çekti
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Gecede Lopez ve Rodriguez'e, güzel yıldızın annesi ile kız kardeşi de eşlik etti.
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JLo'nun hem göğüs dekoltesi hem de yırtmaç tercih etmesi bazıları tarafından eleştirilse de 50 yaşına girmesine sadece iki yıl kalan Lopez, formda görüntüsüyle tam puan aldı.
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İŞTE JLO'NUN MUHTEŞEM ELBİSESİ VE GECEDEN KARELER

İŞTE JLO'NUN MUHTEŞEM ELBİSESİ VE GECEDEN KARELER
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Jennifer Lopez jlo

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