Seksi yıldız Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyor! Geceye katıldığı elbise ve cesaretiyle yine tüm gözleri üstüne çekti.
Dekoltesiyle olay oldu
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Müzik dünyasında JLo olarak adlandırılan Jennifer Lopez, Time dergisinin geleneksel gecesine sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte katıldı.
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Zuhair Murad imzalı ten rengi bir elbise giyen Lopez'in derin göğüs dekoltesi ve yırtmacı dikkat çekti
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Gecede Lopez ve Rodriguez'e, güzel yıldızın annesi ile kız kardeşi de eşlik etti.
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JLo'nun hem göğüs dekoltesi hem de yırtmaç tercih etmesi bazıları tarafından eleştirilse de 50 yaşına girmesine sadece iki yıl kalan Lopez, formda görüntüsüyle tam puan aldı.
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İŞTE JLO'NUN MUHTEŞEM ELBİSESİ VE GECEDEN KARELER
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