Seksi yıldız Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyor! Geceye katıldığı elbise ve cesaretiyle yine tüm gözleri üstüne çekti.

Gecede Lopez ve Rodriguez'e, güzel yıldızın annesi ile kız kardeşi de eşlik etti.

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JLo'nun hem göğüs dekoltesi hem de yırtmaç tercih etmesi bazıları tarafından eleştirilse de 50 yaşına girmesine sadece iki yıl kalan Lopez, formda görüntüsüyle tam puan aldı.