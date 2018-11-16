Jennifer Lopez yine olay oldu

Jennifer Lopez yeni şarkısının klibi için giydiği pantolonla herkesin ağzını açıkta bıraktı. Katar'da katıldığı bir açılışta 20 dakikada 1.2 milyon dolar kazanmasıyla gündemde olan Jennifer Lopez, yeni şarkısına video klip çekerken görüntülendi. Lopez tercih ettiği kostümle hem şaşırttı hem de ilgi odağı oldu.

Bu nasıl kıyafet böyle?

1 / 10 Jennifer Lopez, önceki gün yeni şarkısı için çekilecek olan klibin setinde görüntülendi.

2 / 10 Beyaz, karnını açıkta bırakan bir gömlek giyen 49 yaşındaki Lopez'in kıyafetinin en ilginç ayrıntısı ise düşük belli pantolonu ve ona uygun olarak özel dikilen iç çamaşırı oldu.

3 / 10 Boynuna ve bileklerine altın ve gümüş rengi zincirler takan Lopez, çekim öncesi kamera arkası hazırlıklarıyla da yakından ilgilendi.

4 / 10 JLo'nun bu kıyafet seçimi hayranlarını da ikiye böldü. Bazıları Lopez'in her giydiğini kendine yakıştırdığını söylerken bazıları da "Bu yaştan sonra olmamış bu kıyafet" yorumunu yaptı.

5 / 10 49 yaşındaki yıldız, kostüm tercihiyle bir dönem çok popüler olan ancak artık pek görülmeyen iç çamaşırlarının pantolonlardan dışarı taştığı moda akımını tekrar canlandırmaya çalışıyor gibi görünüyordu.

6 / 10 49 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Lopez, yıllardır bıkmadan usanmadan düzenli spor ve yeşil sebze tüketimine özen göstererek formunu korumayı başarıyor.

7 / 10 KADINLARA TAVSİYELER Yoğun programı içinde sağlığına nasıl dikkat ettiği sorulan Lopez, genellikle balık, sebze ve salata tükettiğini söylemişti.

8 / 10 Şarkıcı alkol, kahve ve sigara kullanmadığını belirterek, “Yedikleriniz yalnızca vücudunuzu değil; cildinizin görünümünü de etkiliyor” şeklinde konuştu. Her gün spor yapan Lopez, “Her şeyden önce su için. Özellikle spor öncesi bol su size daha da güç verecektir” demişti.

9 / 10 “Zamanda geriye doğru gidebilseydiniz genç halinize nasıl bir tavsiye verirdiniz?” sorusuna iki çocuk annesi şarkıcı şu yanıtı vermişti: “Kendini sev. Başkalarının neler düşündüğünü merak ederek zaman harcamayı kes. Ve iyi bir nemlendirici kullan”