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Jennifer Lopez'e Türkiye haritalı Antalyaspor forması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

ANTALYASPOR Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve babası Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Antalya'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalya plakasına atıfta bulunarak Türkiye haritalı Antalyaspor forması hediye etti.

Jennifer Lopez'e Türkiye haritalı Antalyaspor forması

Yılmaz KILIÇKAYA- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve babası Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Antalya'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalya plakasına atıfta bulunarak Türkiye haritalı Antalyaspor forması hediye etti.
Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve babası Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel sahnesinde 6 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'e, kentten ayrılmadan önce üzerinde sanatçının adı yazılı olan '07' sırt numaralı Türkiye haritası işli Antalyaspor forması hediye etti. Ali Şafak Öztürk, babası ve sanatçıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Diğer yandan Jennifer Lopez de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladı. Ünlü sanatçının, 98 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle 'Beautiful show last night in Turkey' (Dün gece Türkiye'de güzel gösteri) ifadesiyle yaptığı paylaşım ilgi gördü. Paylaşımı kısa sürede 5 milyondan fazla kişi görüntüledi, 20 bine yakın yorum yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Jennifer Lopez'e Türkiye haritalı Antalyaspor forması

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