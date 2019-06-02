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Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

JEOFİZİK uzmanı Dr.

Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)-JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi. Depremi değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan ‘Olağan depremlerden’ biri olduğunu belirterek, "Bugünkü deprem normal bir olay. Ancak, bölgede daha önceki depremleri yaşayan halk doğal olarak korkup ev veya bulundukları binalardan kaçmışlar. Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir. Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz. 4.6 veya 4.7 büyüklüğündeki bu deprem, olası Marmara Depremi için hem yer, hem büyüklük hem de oluşum karakteri açısından öncü değil." dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Hendek depremi olası Marmara depremi için öncü değil

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