HABER

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin beklenen depremle alakası olmadığını, bağımsız bir fayda meydana geldiğini dile getirerek, “Buna rağmen Marmara’da stres arttı, deprem takvimi artık doldu” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, "Burası Kuzey Anadolu fay hattına tâli bir fay üzerinde bulunuyor.

Armutlu yarımadasında tek fay hattı yok. Onlarca fay hattı bulunuyor. Bu deprem küçük bir fay hattı üzerinde meydana geldiği için oluşturabileceği deprem belli. Bugün dışarıya baktığımızda hava bulutluysa yağmur yağacak demek mümkündür. Bunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Marmara bölgesinde de hava deprem açısından bulutlu. Bu yaşanan deprem öncü değildir. Kendi başına bir depremdir. Ancak bu depremler bize bu bölgede stresin arttığını gösteriyor. Gerilmenin çok ciddi şekilde arttığını da gösteriyor. Yani depreme hazırlıklı olmak lazım. Büyük depremler belli aralıklarla olur. 100 yıl, 150 yıl, 250 yıl gibi. Burada da takvim artık doldu” dedi.

Kaynak: İHA

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Hisarcıklıoğlu, ikinci kez okulun açılışına katılamadıHisarcıklıoğlu, ikinci kez okulun açılışına katılamadı
Organ bağışının poster çocuğu, siyaset sahnesindeOrgan bağışının poster çocuğu, siyaset sahnesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Depremi yalova depremi

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan sefer iptalleri

FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Yalova'daki depremin ardından deprem profesöründen korkutan uyarı

Profesör uyardı! İlçe ismi verip '6.5 üzeri olabilir' dedi

Malatya'daki köyde inanılmaz olay! 1 gelin 2 damat...

İnanılmaz olay! Davetiyeler şoke etti

Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul'da hissedilen depremle ilgili açıklama

İstanbul'da hissedilmişti... Kandilli'den açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.