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Jeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği basın açıklaması düzenledi.

Jeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısı

Balıkesir’de meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği basın açıklaması düzenledi. JMO İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün ile Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, basın toplantısında Balıkesir’in 7.2 büyüklüğünde depreme hazır olması gerektiğini söyledi.
Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan Akçaköy merkezli depremin ardından aynı bölgede 08 ile 3.5 büyüklüğünde 90 depremin meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Şener Ceryan Balıkesir Fayının Gökçeyazı segmentinin deprem tekrarlama aralığını iki kat aştığını söyleyerek, bu fayın 7.2 büyüklüğünde deprem oluşturabileceğine dikkat çekti. Şener Balıkesir’in tüm kurumlarıyla depreme hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Balıkesir fayı 7.2’lik deprem üretebilir”
Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Yenigün ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir’den geçen fay Edremit fayı Gökçeyazı segmentinin kırılmasının 7.2 büyüklüğünde depreme yol açabileceğini belirterek, “Önceki akşam meydana gelen deprem Kuzey Anadolu fayı ile ilişkili olduğu düşünülen Bursa’dan Balıkesir’e ve Akhisar üzerinden İzmir’e doğru uzanan bu kuşakta bazıları haritalanmış bir çok aktif fayı da kapsayan büyük bir fay zonu üzerinde Pamukçu segmentinin kırılması ile oluşmuştur. Uluslararası jeoloji kurumlarının yaptıkları analize göre bu kırılan fay doğrultulu atımlıdır. Balıkesir Dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. MTA, AFAD ve özellikle de Dokuz Eylül Üniversitesindeki bilim insanlarının 2012 yılında başlattıkları paleo-sismolojik araştırmalar Balıkesir’deki tarihsel depremlere ilişkin ve bu fayların oluşturacağı deprem tehlikesinin tahmini için çok hayati bilgiler sağlamıştır. Bu bilgiler ışığında Balıkesir sınırları içinde Kuzey Anadolu Fayının güney koluna ait fay segmentleri Yenice-Gönen fayı ve Edremit fay zonu ile Balıkesir il merkezinden geçen Havran-Balıkesir fay zonu ve güneydeki Simav fayı önemli deprem kaynaklarıdır. Bu fay zonları Balıkesir’i etkilediği gibi tarihsel depremler 1944 ve 1953 depremlerine de kaynaklık yapmıştır. Yenice

Jeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısı

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