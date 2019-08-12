HABER

Jeoparkın simgeleri kilimlere işleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ve Salihli ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin ve Türk dünyasının tek UNESCO belgeli jeopark sahasındaki jeositler, kilimlere dokundu.

Jeoparkın simgeleri kilimlere işleniyor

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ve Salihli ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin ve Türk dünyasının tek UNESCO belgeli jeopark sahasındaki jeositler, kilimlere dokundu.
Antik Çağ'ın coğrafyacısı Strabon'un 'Geographika' adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımlanan Manisa'nın Kula ilçesinde 80'den fazla volkan konisinin yanı sıra peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları ile tarihi evler yer alıyor. Kula Global Jeoparkı'na, Salihli ilçesinin de dahil edilmesiyle mevcut alan 2 bin 320 kilometrekareye ulaştı. Başta Adala Kanyonu olmak üzere Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, Bin Tepeler Höyük Mezarları, Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı ile Gölmarmara Gölü jeopark ağına dahil oldu. 2013 yılında UNESCO Global Jeoparklar Listesi'ne giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasında bulunan tarihi ve kültürel simgeler öğrenciler tarafından kilimlere dokundu.
EĞİTİMİN KONUSU JEOKESİTLER
Kilim dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, Salihli'nin de UNESCO Global Jeoparkı sahasına dahil edilmesi ile Salihli ve Kula'daki önemli değerleri kilimlere dokuyarak jeoparkın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Gençtürk, "Salihli'de birbirinden yetenekli 9 kadından oluşan bir kooperatif kurduk. 'Salihli Girişimci Kadınlar' adını verdiğimiz bu kooperatifimizle ilçemizin tarımsal alanda üretilen organik ürünlerinden kozmetiğe, el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar birçok alanda üretim yapıp, bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vereceğimiz kurslarla bu çalışmalarımızın alt yapısını hazırlayacağız. Bölgenin kalkınması adına önemli hizmetlerde bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu kooperatifimiz aracılığı ile bölgemize de turizm yönünden katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasına Salihli de eklendi. Kula-Salihli Jeoparkı Türkiye'de ve Türk dünyasında alanında ilk ve tek jeoparkıdır. Bu sahanın tanıtımına katkıda bulunmak için Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın da partneri olduk. Atölyemizde bu yılki eğitimin konusu jeositler oldu. Kursumuza katılan çocuklara jeositler ile ilgili bilgiler verdim, çizimler yaptırdım. Kültürel miraslarımızdan örnekleri anlattım. Gerek Kula'da gerekse Salihli'de kültürel miraslarımıza ait bir çok örnek bulunuyor. Çocuklarımız bunları çizdiler kilime uyarladılar. Şuanda çocuklarımız kilimlere peri bacaları, volkanlar, Marmara Gölü, volkan konisi, nar, gibi simgeleri dokuyorlar" dedi.
MARMARA GÖLÜ'NÜ KİLİM OLARAK DOKUYOR
Kursiyerlerden Nehir Ela Özçelik, "Kula-Salihli Jeoparkı kültürel ve arkeolojik zenginliğinden dolayı Türkiye'nin jeo turizmi açısından en önemli alandır. Bu nedenle Türkiye'nin ve Türk dünyasının UNESCO etiketli ilk ve tek jeoparkındaki jeositleri kilime dokumak benim için büyük keyif" dedi.
Kursiyerlerden Beren Saraç da, "Marmara Gölü tektonik bir göl. Göçmen ve yerli birçok kuş yaşamakta. Yok olmak üzere olan kuş türlerinden biri olan tepeli pelikan da burada yaşamakta ve koruma altına alındı. Ayrıca burada çok sayıda bitki türü de var. Bunlardan bazıları endemik. Yani türü tükenmek üzere. Doğa harikası olan Gölmarmara Gölü'nü kilim olarak dokuyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Jeoparkın simgeleri kilimlere işleniyorJeoparkın simgeleri kilimlere işleniyorJeoparkın simgeleri kilimlere işleniyorJeoparkın simgeleri kilimlere işleniyor

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Şentop, Tekirdağ'da bayramlaşma törenine katıldıŞentop, Tekirdağ'da bayramlaşma törenine katıldı
İzmir'de denetimlerde en çok aşırı hızdan ceza kesildiİzmir'de denetimlerde en çok aşırı hızdan ceza kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.