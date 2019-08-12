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Jeoparkın simgeleri kilimlere işleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ve Salihli ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin ve Türk dünyasının tek UNESCO belgeli jeopark sahasındaki jeositler, kilimlere dokundu.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ve Salihli ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin ve Türk dünyasının tek UNESCO belgeli jeopark sahasındaki jeositler, kilimlere dokundu.

Antik Çağ'ın coğrafyacısı Strabon'un 'Geographika' adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımlanan Manisa'nın Kula ilçesinde 80'den fazla volkan konisinin yanı sıra peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları ile tarihi evler yer alıyor. Kula Global Jeoparkı'na, Salihli ilçesinin de dahil edilmesiyle mevcut alan 2 bin 320 kilometrekareye ulaştı. Başta Adala Kanyonu olmak üzere Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, Bin Tepeler Höyük Mezarları, Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı ile Gölmarmara Gölü jeopark ağına dahil oldu. 2013 yılında UNESCO Global Jeoparklar Listesi'ne giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasında bulunan tarihi ve kültürel simgeler öğrenciler tarafından kilimlere dokundu.

EĞİTİMİN KONUSU JEOKESİTLER

Kilim dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, Salihli'nin de UNESCO Global Jeoparkı sahasına dahil edilmesi ile Salihli ve Kula'daki önemli değerleri kilimlere dokuyarak jeoparkın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Gençtürk, "Salihli'de birbirinden yetenekli 9 kadından oluşan bir kooperatif kurduk. 'Salihli Girişimci Kadınlar' adını verdiğimiz bu kooperatifimizle ilçemizin tarımsal alanda üretilen organik ürünlerinden kozmetiğe, el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar birçok alanda üretim yapıp, bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vereceğimiz kurslarla bu çalışmalarımızın alt yapısını hazırlayacağız. Bölgenin kalkınması adına önemli hizmetlerde bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu kooperatifimiz aracılığı ile bölgemize de turizm yönünden katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasına Salihli de eklendi. Kula-Salihli Jeoparkı Türkiye'de ve Türk dünyasında alanında ilk ve tek jeoparkıdır. Bu sahanın tanıtımına katkıda bulunmak için Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın da partneri olduk. Atölyemizde bu yılki eğitimin konusu jeositler oldu. Kursumuza katılan çocuklara jeositler ile ilgili bilgiler verdim, çizimler yaptırdım. Kültürel miraslarımızdan örnekleri anlattım. Gerek Kula'da gerekse Salihli'de kültürel miraslarımıza ait bir çok örnek bulunuyor. Çocuklarımız bunları çizdiler kilime uyarladılar. Şuanda çocuklarımız kilimlere peri bacaları, volkanlar, Marmara Gölü, volkan konisi, nar, gibi simgeleri dokuyorlar" dedi.

MARMARA GÖLÜ'NÜ KİLİM OLARAK DOKUYOR

Kursiyerlerden Nehir Ela Özçelik, "Kula-Salihli Jeoparkı kültürel ve arkeolojik zenginliğinden dolayı Türkiye'nin jeo turizmi açısından en önemli alandır. Bu nedenle Türkiye'nin ve Türk dünyasının UNESCO etiketli ilk ve tek jeoparkındaki jeositleri kilime dokumak benim için büyük keyif" dedi.

Kursiyerlerden Beren Saraç da, "Marmara Gölü tektonik bir göl. Göçmen ve yerli birçok kuş yaşamakta. Yok olmak üzere olan kuş türlerinden biri olan tepeli pelikan da burada yaşamakta ve koruma altına alındı. Ayrıca burada çok sayıda bitki türü de var. Bunlardan bazıları endemik. Yani türü tükenmek üzere. Doğa harikası olan Gölmarmara Gölü'nü kilim olarak dokuyorum" dedi.

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