Jeotermal kaynak bulunan bölgeye 50 yataklı hastane yapılacak

Ağrı'da jeotermal kaynaktaki sondaj çalışmalarında 48 derecelik sıcak su bulunan bölgede 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi kurulacak.

Ağrı Valiliği, İl Özel İdaresine ait olan ve Ağrı-Van karayolu üzerindeki Yolyazı köyünde yer alan bölgede bir süre önce yürüttüğü sondaj çalışmasında 48 derece sıcaklığa sahip jeotermal kaynağa ulaştı.

Kaynağı yeni projelerle değerlendirmeyi amaçlayan Valilik, söz konusu alana başta İran olmak üzere bölgedeki hastalara şifa dağıtacak 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi kurmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Ağrı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Fikret Merter Alanyalı, İl Özel İdaresince yapılması planlanan hastanenin ilin sağlık turizmine önemli katkı sunabileceğini ifade etti.

Kentin Gürbulak Sınır Kapısı'na yakın olduğuna işaret eden Alanyalı, şunları söyledi:

"İran'dan çok sayıda turistin kentimize gelip sağlık hizmeti aldığı ve ayrıca mevcut hastanelerimizin fizik tedavi hastalarının da yoğunluğu görülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 6 Eylül 2018 tarihinde yapılan tıbbi değerlendirme raporunda kaynağın 'Seçilmiş romatizmal hastalıkların tedavisinde, eklem rahatsızlıklarında, kronik bel ağrısında, kas, tendon ve buna benzer hastalıklarda, yumuşak doku hastalıklarında, sedef hastalığında, akne, sivilce gibi dermatolojik hastalıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olabilir.' nitelikli olduğu raporu da bize ulaşmıştır. Bu rapora istinaden fizik tedaviye uygun olduğu için söz konusu alanda İl Özel İdaresince 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılması düşünülmektedir."

Alanyalı, söz konusu hastanenin halka faydalı olacağını anlatarak "Hem Bakanlığımıza hem de Valiliğimize İl Sağlık Müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Toplantıya katılan fizik tedavi ve dermatoloji uzmanları ise kaynağın kendi alanlarında hizmet alan hastalıklarda fayda sağlayacağını kaydetti.

