HABER

Jeotermal kokusuna karşı lavanta diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

AYDIN'da hayata geçirilen 'Lavanta Kokulu Efeler' isimli proje kapsamında 13 dönümlük araziye 10 bin lavanta fidanı dikildi.

Jeotermal kokusuna karşı lavanta diktiler

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'da hayata geçirilen 'Lavanta Kokulu Efeler' isimli proje kapsamında 13 dönümlük araziye 10 bin lavanta fidanı dikildi. Proje ile jeotermal enerji kaynaklı kötü kokunun öne geçilmesi hedefleniyor.
'Lavanta Kokulu Efeler Projesi' için Işıklı Mahallesi'nde 13 dönümlük bir arazi seçildi. Efeler Belediye Baykanı CHP'li Fatih Atay ve Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup, bu arazide 10 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu. Başkan Atay, özellikle sabahları jeotermal enerjiden kaynaklı kötü bir kokunun hakim olduğunu ve lavanta yetiştirilmesi ile Efeler'in havasını değiştirecek olmanın yanı sıra üreticilere de alternatif gelir sağlamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bir yıl sonra hasat edilecek lavantaların yağından krem ve sabun gibi kozmetik ürünlerin üretilmesi için sanayileşme aşamasına da geçileceğini söyleyen Atay, bu işin kadın ve gençlere istihdam olanağı sağlayacağına dikkat çekti.

FOTOĞRAF

Jeotermal kokusuna karşı lavanta diktilerJeotermal kokusuna karşı lavanta diktilerJeotermal kokusuna karşı lavanta diktilerJeotermal kokusuna karşı lavanta diktiler

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldıKoyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı
Ardahan'da vali trafik denetlemesine katıldıArdahan'da vali trafik denetlemesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.