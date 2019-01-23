HABER

Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 13:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması meydana geldi.

Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması meydana geldi. 1 işçinin yaralandığı olayda 5 çiftçiye ait toplam 30 dönümlük üzüm bağı, sıcak suyla dolarak, zarar gördü.
Toygar Mahallesi Çayyeri Mevkii'nde bulunan özel şirkete ait jeotermal kuyusunda, ağız kısmındaki yırtılma nedeniyle saat 05.00 sıralarında sıcak su patlaması meydana geldi. Saatte yaklaşık 100 ton debi ile akan sıcak su, havaya fışkırarak, çevreye yayıldı. Bu sırada kuyunun yakınında bulunan işçilerden 26 yaşındaki M.Ö.'nün bacağında sıcak su nedeniyle yanık meydana geldi. İşçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Sıcak su, Hakan Turhan, Rıfat Uysal, Şamile Arık, Turgay Köroğlu ve Bülent Terim'a ait toplam 30 dönümlük alandaki üzüm bağlarını da göle çevirdi. Jeotermal şirketi yetkilileri, sıcak suyun akışının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
'ARTIK BAĞLARIMIZDA OT BİLE YETİŞMEZ'
Bağı sıcak suyla dolarak zarar gören ziraat mühendisi Hakan Turhan, "Özel bir firmaya ait sıcak su kuyusunda gece asit basma esnasında kuyunun ağzında yırtık meydana geldiği söyleniyor. Resmi makamlara gerekli dilekçemizi verdik. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sıcak su patmamasını tespit etti. Sıcak sudan numuneler aldı. Su çok fazla sıcaktı. Suda sarımsı bir renk var. Bunlarla ilgili tesbitleri yaptırdık. Çıkan su, çok yüksek dereceli bir su. Şu anda bir zarar tespiti yapılamaz. Bağlar uyku halinde. Ama sezona geçildiğinde bağlar uyanmaya başladığında, ot bile yetişmeyeceği geçmişte yaşanan örneklerle tescillenmiştir. Bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz. 4-5 yıl burada herhangi bir bitki yetişmeyecektir. Su sıcaklığı kaynama noktası olan 100 derece civarındadır" dedi.
Şirket yetkilileri de kuyudan fışkıran sıcak suyun durdurulması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralıJeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralı

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Parlayan soba 3 kişiyi yaraladıParlayan soba 3 kişiyi yaraladı
Çorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyorÇorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.