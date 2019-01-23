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Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması meydana geldi. 1 işçinin yaralandığı olayda 5 çiftçiye ait toplam 30 dönümlük üzüm bağı, sıcak suyla dolarak, zarar gördü.
Toygar Mahallesi Çayyeri Mevkii'nde bulunan özel şirkete ait jeotermal kuyusunda, ağız kısmındaki yırtılma nedeniyle saat 05.00 sıralarında sıcak su patlaması meydana geldi. Saatte yaklaşık 100 ton debi ile akan sıcak su, havaya fışkırarak, çevreye yayıldı. Bu sırada kuyunun yakınında bulunan işçilerden 26 yaşındaki M.Ö.'nün bacağında sıcak su nedeniyle yanık meydana geldi. İşçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Sıcak su, Hakan Turhan, Rıfat Uysal, Şamile Arık, Turgay Köroğlu ve Bülent Terim'a ait toplam 30 dönümlük alandaki üzüm bağlarını da göle çevirdi. Jeotermal şirketi yetkilileri, sıcak suyun akışının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
'ARTIK BAĞLARIMIZDA OT BİLE YETİŞMEZ'
Bağı sıcak suyla dolarak zarar gören ziraat mühendisi Hakan Turhan, Özel bir firmaya ait sıcak su kuyusunda gece asit basma esnasında kuyunun ağzında yırtık meydana geldiği söyleniyor. Resmi makamlara gerekli dilekçemizi verdik. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sıcak su patmamasını tespit etti. Sıcak sudan numuneler aldı. Su çok fazla sıcaktı. Suda sarımsı bir renk var. Bunlarla ilgili tesbitleri yaptırdık. Çıkan su, çok yüksek dereceli bir su. Şu anda bir zarar tespiti yapılamaz. Bağlar uyku halinde. Ama sezona geçildiğinde bağlar uyanmaya başladığında, ot bile yetişmeyeceği geçmişte yaşanan örneklerle tescillenmiştir. Bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz. 4-5 yıl burada herhangi bir bitki yetişmeyecektir. Su sıcaklığı kaynama noktası olan 100 derece civarındadır dedi.
Şirket yetkilileri de kuyudan fışkıran sıcak suyun durdurulması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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