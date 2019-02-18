Jeotermal tedavi uygulanacak hastanede sona yaklaşıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kısa süre içerisinde açılışı gerçekleştirilecek 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Avrupa'nın yaşlanan nüfusuna jeotermal tedavi imkanı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AEÜ'nün "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışmaları kapsamında ilk 5 pilot üniversite arasında yer aldığını belirterek, tarım ve jeotermal alanlarında 7 farklı proje hazırladıklarını ifade etti.

Bu projelerden üçünün jeotermal tedaviyle ilgili olduğunu vurgulayan Karakaya, yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde açılacak üniversiteye bağlı 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin, en önemli proje olduğunu dile getirdi.

Karakaya, sporcu sağlığı merkezi ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi projeleri olduğuna, bunların da hastane bünyesinde hizmet vereceğine işaret ederek, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta hem sertifika vermek hem de hastalarımızı tedavi etmek en büyük hedefimiz. Jeotermalde bir farkımız var onu da burada kullanmak istiyoruz." dedi.