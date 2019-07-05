LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan iki adaydan biri olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, seçim kampanyası için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir isimden bağış aldığı ileri sürüldü.

Buzzfeed internet sitesinin haberinde, İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nezdindeki özel temsilcisi Ken Costa'nın, Hunt'ın liderlik yarışı kampanyasına 10 bin sterlin (yaklaşık 70 bin TL) bağışta bulunduğu ifade edildi.

Costa'nın, Veliaht Prens Selman'ın "yakın çalışma arkadaşı" ve İngiltere ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde "en önemli role sahip kişi" olduğu belirtildi.

Güney Afrika kökenli Ken Costa'nın sosyal medya hesaplarında, Selman ile birlikte çok sayıda fotoğraf paylaşması dikkati çekerken, Hunt'a yapılan bağışların Costa'nın "KJ Costa Danışmanlık" adlı şirketinden geldiği ifade edildi.

- "Hunt parayı derhal iade etmeli"

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle haber sitesine yaptığı açıklamada, Hunt'a, Costa'dan aldığı parayı iade etmesi çağrısında bulundu.