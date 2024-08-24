Jermaine Jenas, öyle bir şey yaptı ki... İşinden oldu

İddiaya göre Eski futbolcu ve BBC sunucusu Jermaine Jenas, iki meslektaşına uygunsuz mesajlar gönderdi. BBC, bir kadın meslektaşına uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla işten çıkardığı Jenas’a yönelik iddialarla ilgili daha fazla detay açıklamadı. Jenas olayın ardından, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada mesajların "büyük bir muhakeme hatası" olduğunu dile getirdi.

KARİYERİ BİTTİ

Jenas, BBC'deki sunuculuk görevinden kovulmasının ardından The Sun gazetesine konuştu. Yaşanan durumdan dolayı "utanç duyduğunu" ve "herkesi hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etti. Jenas, One Show'daki iki meslektaşına "uygunsuz mesajlar" gönderdiğini kabul etti.

KENDİNİ SAVUNDU

Dört çocuk babası ve evli olan James, "yasa dışı bir şey yapmadığı" konusunda ısrar etti ve mesajların "rızaya dayalı iki yetişkin arasında" olduğunu belirtti. Ayrıca, kendisinin "seks bağımlısı olmadığını" belirtti.

FOTOĞRAF GÖNDERMEDİĞİNİ VE FİZİKSEL BİR ŞEY OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Jenas, "özellikle mesajlaştığı kadınlar başta olmak üzere herkesten özür dilediğini" belirtti ve "Onlara yaşattıklarım için özür dilerim" dedi. Jenas müstehcen resim veya video göndermediğini de belirtirken "fiziksel bir şey olmadığını" ancak yaptıklarını "aldatma" olarak gördüğünü belirtti.

YATAK ODASINDAN ATILDI

Eski futbolcunun eşi ile de arası bozuldu. The Sun'a şunları söyledi: "O zamandan beri düzgün bir şekilde konuşmadık. O tamamen öfkeli." Önceki ilişkisinden de bir kızı olan Jenas, çiftin Hertfordshire'daki 1 milyon sterlinlik evlerinde paylaştıkları yatak odasından atıldığını söyledi.

Janes son olarak gözyaşları içinde Ellie'nin kendisini affedip affedemeyeceğini bilmediğini itiraf etti .