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JES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinin kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde, 5 Aralık'ta jandarmanın biber gazıyla müdahale ettiği eylemle ilgili savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Efeler Polis Merkezi'ne çağrılan 8 kadından N.G.

JES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinin kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde, 5 Aralık'ta jandarmanın biber gazıyla müdahale ettiği eylemle ilgili savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Efeler Polis Merkezi'ne çağrılan 8 kadından N.G. (40), ifadesi sırasında bayıldı. Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.'nin tansiyonunun düştüğü belirlendi.
Kızılcaköy Mahallesi'nde, 5 Aralık 2018'de, jeotermal enerji santrali kurulacak arazide köylüler ile firma yetkilileri arasında gerginlik çıktı. Olayların büyümesi üzerine devreye jandarma ve polis ekipleri girdi. Dağılmak istemeyen köylülere, güvenlik güçleri müdahale etti. Arbede sırasında jandarmanın, köylü kadınlara biber gazı sıktığı iddia edildi. Jeotermal santral kurulması düşünülen arazide 3 gün boyunca kamp kuran köylüler, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın gelmesiyle ikna edilip, eylemlerine sona verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılıkça olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, köylüler, Kızılcaköy Mahallesi Meydanı'nda kurdukları çadırda nöbete başladı. Savcılığın soruşturması kapsamında olaylara karıştığı belirlenen köylü kadınlardan L.Ç., F.O., K.Y., H.T., N.G., A.G., N.G. ve H.B., Efeler Polis Merkezi'ne ifadeye çağırıldı. Kadınlar için Aydın Barosu'ndan 8 avukat da istendi.
İFADE VERİRKEN BAYILDI
Köylü kadınlardan N.G., bugün polise ifade verdiği sırada bayıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.G.'nin tansiyonunun düştüğü belirlenip, tedaviye alındı. N.G.'nin sağlık durumunun iyiye olduğu belirtildi. Diğer kadınlar ise ifadelerinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

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JES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldıJES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldıJES protestosu soruşturmasında ifade veren kadın bayıldı

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