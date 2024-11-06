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Jess Molho ve Zeynep Molho boşanma krizi yaşıyor! İhanet ve darp iddiası | 700 bin lira nafaka şoku

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.11.2024 10:03
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Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho evliliklerini kurtaramadı. İkinci kez mahkemeye başvuran çift birbiri hakkında olay iddialarda bulundu. Zeynep Molho'nun istediği nafaka ise ağızları açık bıraktı.

Jess Molho ve Zeynep Molho boşanma krizi yaşıyor! İhanet ve darp iddiası | 700 bin lira nafaka şoku

Son olarak Demet Akalın ile yaptığı programla ekranda olan Jess Molho özel hayatıyla gündemde. Molho, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 23 yıllık eşi Zeynep Molho’ya anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Ancak birkaç gün sonra yeniden mahkemeye başvurarak eşiyle aralarındaki uyuşmazlığın anlaşmalı olarak sonuçlandığını belirterek boşanmaktan vazgeçtiklerine ilişkin feragat dilekçesi vermişti.

Barışarak evliliklerini sürdürmeye çalışan Jess Molho ile Zeynep Molho çifti 4 ay dayanabildi ve sonra yeniden boşanma kararı aldı. Hürriyet'in haberine göre; boşanma davası sonrası karşılıklı olay iddialarda bulunuldu.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Zeynep Molho, avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddiasıyla 40 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açtı. Çocuklarının velayetini isteyen Zeynep Molho, toplam 700 bin lira nafaka talep etti.

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"SPOR HOCASIYLA ALDATTI"

Zeynep Molho’nun iddialarının yalan olduğunu öne süren Jess Molho ise avukatı Handan Bakbak aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Jess Molho ise, eşinin kendisini spor hocasıyla aldattığını, alkol bağımlısı olduğunu ve öfke problemi yaşadığını öne sürerek 30 milyon lira tazminat istedi.

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KARISINDAN 100 BİN LİRA NAFAKA İSTİYOR

Eşinin çocuklarıyla ilgilenmeyip evde tek başına bıraktığını ve ağır kusurlu olduğunu iddia eden Jess Molho, çocukların velayeti ile aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu.

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Jess Molho
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