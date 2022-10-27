MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jess O'Connor sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı! Şoke eden detaylar

Jess O'Connor sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı! Şoke eden detaylar

27.10.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Görüşte Evli yarışmasıyla tanınan Jess O'Connor hayatının şokunu yaşadı. Jess O'Connor erkek arkadaşını üvey annesiyle yatakta basınca hayatının şokunu yaşadı. Ünlü TV yıldızı gördüğü olayı tüm detaylarıyla anlatarak "Hâlâ şoktayım" dedi. Uzun süre terapi gören ünlü isim yaşadığı olayın etkisinde çıkamadığını da söyledi.

Jess O'Connor sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı! Şoke eden detaylar

Bir Amerikan gerçeklik televizyon dizisi olan İlk Görüşte Evli ile tanınan Jess O'Connor sevgilisini ve üvey annesini birlikte yakaladı. Hayatının şokunu yaşayan Jess O'Connor yaşadıklarını anlatırken şoktan çıkamadığı da itiraf etti.

"Daha yeni ipotek almıştık ve bana evlenme teklif etmeyi bile düşünüyordu. Uzun vadeli planlarımız vardı" diyen Jess O'Connor gördüklerini tüm detaylarıyla anlattı.

Ünlü TV yıldızı konuşmasında "Hepimiz akşam yemeğine çıkmıştık, eve geldik ve bir şeyler içmeye devam ettik. Babamı, erkek arkadaşımı ve üvey annemi alt katta bıraktım ve yatmaya gittim - uzun süreli ciddi bir ilişki içindeyken yapılması oldukça normal bir şey. Ancak sabah 5 civarında uyandım ve erkek arkadaşımın hâlâ yatağa gelmediğini fark ettim" dedi.

Ekran Alıntısı

10 kilo vermişti! İddialı elbisesiyle poz verip... 10 kilo vermişti! İddialı elbisesiyle poz verip...

"BATTANİYEYİ ÜZERİNDEN ÇEKTİM"

Jess O'Connor odasından çıktığında olanlar oldu. Jess O'Connor gördüklerini şöyle anlattı:

fgfhfgh

"Aşağı indim ve yemek odasının kapısının açık olduğunu gördüm - yemek odasını sadece özel günler için hiç kullanmadığımız için garipti. Daha sonra iki bardak, boş bir şampanya şişesi, erkek arkadaşım ve üvey annemin telefonları ve iki yığın kıyafet gördüm. Onu kanepede battaniyenin altında uyurken gördüm ve ona koştum ve çığlık atarak battaniyeyi üzerinden çektim. Ardından kendi pantolonu yerine onun dantelli pantolonunu çıkardı! Tam bir şoktaydım. Gördüklerime inanamadım. Üvey annem her şeyi itiraf etti ve babam hemen boşanacaklarını söyledi."

İddialı kasık dekoltesi! "Beni öldür ya da hamile bırak" İddialı kasık dekoltesi! "Beni öldür ya da hamile bırak"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların taytından rahatsız oldu! Tepki çeken sözlerKadınların taytından rahatsız oldu! Tepki çeken sözler
Usta sanatçının 29 Ekim konseri iptal edildi: Böyle bir şey yaşamadım benim için çok ağırUsta sanatçının 29 Ekim konseri iptal edildi: Böyle bir şey yaşamadım benim için çok ağır
Şelalenin altından paylaştı! Üzerine bir şey giymeden...Şelalenin altından paylaştı! Üzerine bir şey giymeden...
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki anne sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

Ford'dan flaş karar! Artık üretilmeyecek...

Ford'dan flaş karar! Artık üretilmeyecek...

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.