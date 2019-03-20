Jessica Simpson doğum için gün sayıyor

Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayıyor.

38 yaşındaki Simpson, büyüyen karnıyla çekilmiş son fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Bikiniyle poz veren ünlü şarkıcının karnının büyüklüğü, takipçilerinin esprili yorumlarına neden oldu. “Sanki 9 aylık değil de 18 aylıkmış gibi” benzeri yorumlar yapanlar oldu.

HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİ

Simpson, eylül ayında üçüncü kez hamile olduğun duyurmuştu.

Zor bir hamilelik geçiren ünlü şarkıcı, hamileliği boyunca birden fazla defa bronşit olmuştu.

