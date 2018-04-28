Jessica Simpson'ın tatil keyfi

Ünlü çift arkadaşlarıyla çıktıkları tatilde objektiflere böyle takıldı.
Çocukları evde bıraktılar
1 / 7
Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından moda tasarımcılığına başlayan Jessica Simpson, kocası Eric Johnson ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
2 / 7
Bahamalar'ı tercih eden Simpson, plajda objektiflere takıldı. Leopar desenli bir bikini giyen Jessica Simpson, gün boyu denize girdi, güneşlendi ve arkadaşlarıyla sohbet etti.
3 / 7
Simpson ve Amerikan futbolu yıldızı Eric Johnson bir ada denize girdiklerinde de romantik anlar yaşadı.
4 / 7
2014 yılında evlenen çiftin iki çocuklarının ise yanlarında olmaması dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum