Jessica Simpson'ın tatil keyfi

Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından moda tasarımcılığına başlayan Jessica Simpson, kocası Eric Johnson ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

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Bahamalar'ı tercih eden Simpson, plajda objektiflere takıldı. Leopar desenli bir bikini giyen Jessica Simpson, gün boyu denize girdi, güneşlendi ve arkadaşlarıyla sohbet etti.