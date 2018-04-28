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Jessica Simpson'ın tatil keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Jessica Simpson şu sıralar eşi ve arkadaşlarıyla tatil yapıyor! Simpson'un bikini tercihi ve rahatlığı dikkat çekiyor

Ünlü çift arkadaşlarıyla çıktıkları tatilde objektiflere böyle takıldı.

Çocukları evde bıraktılar

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Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından moda tasarımcılığına başlayan Jessica Simpson, kocası Eric Johnson ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
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Bahamalar'ı tercih eden Simpson, plajda objektiflere takıldı. Leopar desenli bir bikini giyen Jessica Simpson, gün boyu denize girdi, güneşlendi ve arkadaşlarıyla sohbet etti.
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Simpson ve Amerikan futbolu yıldızı Eric Johnson bir ada denize girdiklerinde de romantik anlar yaşadı.
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2014 yılında evlenen çiftin iki çocuklarının ise yanlarında olmaması dikkat çekti.
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