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Jessie Cave üçüncü kez hamile

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Alfie Brown ile aşk yaşayan Jessie Cave, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü kez anne olacağını duyurdu.

Jessie Cave üçüncü kez hamile

'Harry Potter ve Melez Prens' filminde oynadığı 'Lavender Brown' rolüyle ünlü olan İngiliz oyuncu Jessie Cave, bir süredir meslektaşı Alfie Brown ile aşk yaşıyor. Beş yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adında bir kızı bulunan çiftten müjdeli haber geldi.

33 yaşındaki yıldız, meslektaşı Alfie Brown ile birlikte bir bebek daha beklediklerini iki çocuğuyla çekilen pozunu paylaşarak mutlu haberi verdi.

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Cave paylaşımına "Opps! Yine yaptım" notunu düştü. Bebeğinin ultrason görüntülerini yayınlayan Alfie Brown ise paylaşımını "Çok mutluyum" notuyla yayınladı.

Jessica Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti. Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı.

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