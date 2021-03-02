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Jessie James Decker’ın keyfi yerinde: Dominik’ten paylaştı

02.03.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Amerikalı Country şarkıcısı Jessie James Decker, tatil için Dominik Cumhuriyeti’ni tercih etti. Tatilden bol bol fotoğraf paylaşan 32 yaşındaki şarkıcı, bölgenin plajlarına, lezzetli yemeklerine ve kültürüne hayran kaldı.

32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jessie James Decker, tatil için Dominik Cumhuriyeti’ni tercih etti. Gezisinden bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, bir fotoğrafında Dominik Cumhuriyeti’ni şu sözlerle övdü: 'Canlı kültür, beyaz kumlu plajlar, lezzetli yemekler'

Country şarkıcısı Jessie James Decker’ın bir palmiye ağacına yaslanarak poz verdiği bikinili fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

'Dominik Cumhuriyeti’nde kendimizi çok güvende hissettik' diyen şarkıcı 'şimdiden geri dönmek için sabırsızlanıyoruz' dedi.

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Eric Decker ile 2013 yılında nikah masasına oturan Jessie James Decker çiftinin 3 çocukları var.

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