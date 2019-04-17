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Jet Airways tüm faaliyetlerini geçici süreyle askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

Jet Airways tüm faaliyetlerini geçici süreyle askıya aldı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da maddi sıkıntı içindeki hava yolu şirketi Jet Airways, tüm faaliyetlerini geçici süreyle askıya aldığını açıkladı.

Jet Airways'ten yapılan açıklamada, Hindistan Devlet Bankası öncülüğündeki kuruluşlardan uçuşlara devam edebilmek için istenen kredi talebinin dikkate alınamayacağı konusunda bilgilendirilmelerinin ardından tüm faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bankalardan ya da başka bir kaynaktan acil fon sağlanmadığından, hava yolu şirketi, operasyonların sürmesi için gereken yakıtı veya diğer kritik hizmetleri karşılamayacak. Şirket, operasyonların geçici olarak askıya alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Şirketin son seferini bu gece Amritsar'dan Yeni Delhi'ye yapacağı kaydedildi.

Hindistan'da bir zamanlar en büyük hava yolu şirketi olan Jet Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı Naresh Goyal, geçen ay sonunda görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan jet airways

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