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“Jet Fadıl” 40 yıllık profesörü de kandırmış

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

“Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz’ün nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 40 yıllık profesörü de kandırdığı ortaya çıktı.

“Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz’ün nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 40 yıllık profesörü de kandırdığı ortaya çıktı. Duruşmada konuşan kardiyoloji profesörü, “Fadıl Akgündüz’ün ’peygamber torunuyum’ demesine inanmakla hata yaptım. Bir Müslüman’ın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.
"Jet Fadıl" lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz, Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz koltuk değnekleriyle geldi. 150 civarında müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada 27 müşteki ifade verdi.

“Herkesin sorduğu soru altında eziliyorum”
Müştekilerden Kardiyoloji Uzmanı Prof Dr. Ali Bayram, Caprice Gold’dan kendine ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin lira karşılığında 4 adet devre mülk aldığını, 16 ay boyunca da kendisine kira geliri ödemesi yapıldığını anlattı. Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü belirten Bayram, "40 yıllık hekimim, herkesin sorduğu soru altında eziliyorum. Fadıl Akgündüz’ün ’peygamber torunuyum’ demesine inanmakla hata yaptım. Bir Müslüman’ın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

“825 bin liralık arsayı tapuda 80 lira göstermişler, maliyeden ceza geldi”
Sözleşme yaptıkları dönemde şirketin gösterdiği kişilere vekalet verdiğini aktaran Bayram, “Bu kişiler o dönem 825 bin lira olan arsa ve yazlığı tapuda bin kat daha düşük şekilde 80 lira olarak göstererek satış yapmışlar. Bu durumu araştıran maliyeciler usulsüzlüğü belirleyerek satışı ben yapmamama rağmen bana ceza kestiler” diye konuştu.
Müştekilerin dinlenilmesinin ardından söz verilen sanık Fadıl Akgündüz, eski savunmalarına şu aşamada ekleyeceği bir huşu olmadığını kaydetti.
Duruşmada söz alan müşteki avukatları, Fadıl Akgündüz’ün mağduriyetleri gidermek için tahliye edildiğini, ancak sanığın mal kaçırmaya çalıştığını iddia ederek yeniden tutuklanmasını talep ettiler. Dosyaların çokluğu nedeniyle bilirkişilerin bu dava dosyasını almadığını belirten avukatlar, sanığın hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak incelenmeye alınmasını talep ettiler.
Ara kararını veren mahkeme heyeti, avukatların tutuklama talebini reddetti. Mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor aldırılmasına karar verilerek duruşmayı erteledi.
Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz’ün 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılması isteniyor. Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.

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