“Jet Fadıl” 40 yıllık profesörü de kandırmış

“Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz’ün nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 40 yıllık profesörü de kandırdığı ortaya çıktı. Duruşmada konuşan kardiyoloji profesörü, “Fadıl Akgündüz’ün ’peygamber torunuyum’ demesine inanmakla hata yaptım. Bir Müslüman’ın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

"Jet Fadıl" lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz, Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz koltuk değnekleriyle geldi. 150 civarında müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada 27 müşteki ifade verdi.

“Herkesin sorduğu soru altında eziliyorum”

Müştekilerden Kardiyoloji Uzmanı Prof Dr. Ali Bayram, Caprice Gold’dan kendine ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin lira karşılığında 4 adet devre mülk aldığını, 16 ay boyunca da kendisine kira geliri ödemesi yapıldığını anlattı. Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü belirten Bayram, "40 yıllık hekimim, herkesin sorduğu soru altında eziliyorum. Fadıl Akgündüz’ün ’peygamber torunuyum’ demesine inanmakla hata yaptım. Bir Müslüman’ın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.