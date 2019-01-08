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'Jet Fadıl'ın arsasına yine talip çıkmadı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

KAMUOYUNDA 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu şirket tarafından, Antalya'da yaklaşık 19 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan, ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, parası mağdurlara verilmek üzere icra yoluyla ikinci kez satışa çıkarıldı.

'Jet Fadıl'ın arsasına yine talip çıkmadı 

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - KAMUOYUNDA 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu şirket tarafından, Antalya'da yaklaşık 19 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan, ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, parası mağdurlara verilmek üzere icra yoluyla ikinci kez satışa çıkarıldı. Ancak ihaleye katılım olmadı.
Antalya 10. İcra Dairesi'nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ikinci ihalede, Antalya Havalimanı yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. İhaleye katılan olmadığı için satış ikinci kez gerçekleşmedi.
Mağdurlardan bir kısmının avukatlığını yapan Semih Gökpınar, diğer yüzlerce mağdur gibi müvekkillerinin de 19 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca yasal yollara başvurduğunu söyledi. Hukuk mücadelesi sonunda site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verildiğini anlatan Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.
İyi bir bölgede bulunan arazinin gerçek değerinin 40 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia eden Gökpınar, arazinin ilerleyen zamanda satılacağına inandıklarını dile getirdi.
Üçüncü ihalenin ne zaman yapılacağı daha sonra belirlenecek.

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