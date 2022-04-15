Jet hızıyla kilo vereceksiniz! Metabolizma canavarı, bağırsakları çalıştırır ve enerji verir

Kilo vermek isteyenler hızlı kilo vermenin yollarını araştırmaya başladı. Muz yemek de kilo vermenize yardımcı olacak meyvelerden biridir.

YEŞİL MUZLAR BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR VE ENERJİ VERİR

Muz alırken daha tam olgunlaşmamış yeşile dönük ve sert olanlarını tercih ederseniz prebiyotik etkisinden de faydalanabilirsiniz. Tam olgunlaşmamış muzlar daha yüksek prebiyotik etkiye sahip olmanın yanı sıra dirençli nişasta özelliği taşır. Bu sayede daha uzun süre tok tutar, insülin direncini tedavi eder ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Günlük ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamak konusunda oldukça başarılı olan yeşil muz, bir sonraki öğünde daha az yeme isteğini duymanıza da yol açacaktır.

MUZLAR SİZİ TOK TUTMAYA YARAYAN BİR LİF DEPOSUDUR

Diyet yaparken karbonhidrat alınmaması gerektiğine dair olan yanlış inanç nedeniyle bu bakımdan zengin olan muz, kötü bir üne sahip oldu. Genel algıda diyet yaparken muz yenmemesi gerektiğine dair yanlış bir düşünce bulunuyor. Ancak yapacağınız dengeli bir diyette muz tüketmek aslında kilo vermenize yardımcı olur. Orta boy bir muz ortalama 3 gram lif içermektedir ve uzun süre boyunca tok hissetmenizi sağlar. Olgunlaşmamış muz, obeziteyi önlemeye yardımcı olan ve bağırsakta yararlı bakterilerin üremesine katkıda bulunan dirençli nişasta içermektedir.

Özellikle bitkisel gıdalarda bulunan bu lif, uzun süre boyunca tok kalmanıza yardımcı olarak gün boyu tükettiğiniz kalori miktarını da azaltır. Tokluk etkisini artırmak isterseniz protein bakımından yüksek olan yoğurtla karıştırarak ya da fıstık ezmesi sürerek tüketebilirsiniz.

SAĞLIKLI BİR TATLI OLMAYA YETECEK KADAR TATLIDIR

Muzu yeme alışkanlığınıza dahil ederek daha kolay kilo verebilirsiniz. Çünkü badem veya fıstık ezmesi gibi bir protein kaynağıyla birlikte tüketirseniz uzun süre tok tutacağı gibi ihtiyacınız olan tatlı yeme ihtiyacını da giderir. Yiyeceğiniz yüksek kalorili bir tatlı yerine muzu tercih etmek, aşırı kalori alımının da önüne geçerek daha kolay kilo vermenize yardımcı olur.

AŞIRI YEMENİN ÖNÜNE GEÇER

Muz yemek size uzun süreli bir tokluk hissi sağlayarak aşırı yemenin önüne geçer ve kilo kaybını hızlandırır. İçeriğinde bulunan lif, pektin ve dirençli nişasta sayesinde iştahı azaltan ve tokluk hissini arttıran bir etkisi vardır. Lif, vücutta zor parçalanması nedeniyle uzun süre tok kalmaya yardımcıdır. Sabah yiyeceğiniz bir adet orta boy muz gün boyu iştahınızı frenlemeye yardımcı olarak sizi fazla yemekten alıkoyar.

KAN ŞEKERİ SEVİYENİZİ DÜZENLER

Muz, glikozun vücutta daha verimli işlenmesini sağlayarak insülin duyarlılığını arttırır. Bu sayede insülin direnci sorunu üzerinde de olumlu etkileri bulunan muz, günlük olarak tüketildiğinde kan şekeri seviyenizi olumlu yönde etkiler.

UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIR

Yeterli ve kaliteli bir uyku, gün boyu daha hareketli olmanızı ve daha sağlıklı yemek seçimleri yapmanızı sağlar. Muz, içeriğinde uykudan sorumlu kimyasal bir madde olan melatonini içerir ve uyku kalitenizin artmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar iyi bir uykunun kalori yakımı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sayede muz, sadece iyi bir uyku uyumanıza değil aynı zamanda kolay kilo vermenize de katkıda bulunur.

EGZERSİZ YAPMANIZA YARDIMCI OLUR

Kas krampları potasyum kaynaklı bir elektrolit dengesizliğinden kaynaklanabilmektedir. Muz ise tam bir potasyum deposu olması sayesinde kas kramplarını azaltabilir hatta tamamen yok edebilir. Kas yapmak için egzersiz yapmak çok önemlidir ve kas hızlı bir metabolizmaya sahip olmanın da anahtarıdır. Hızlı çalışan bir metabolizma ise kilo vermeyi kolaylaştırır.

HEM DÜŞÜK KALORİLİ HEM DE BESLEYİCİ

Orta boy bir yaklaşık 100 kalori içermektedir. Günde bir adet muz tüketmek tok kalmanıza ve kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olacak liflerle doludur. Bu sayede kilo vermek için tüketilebilecek en iyi besinlerin başında gelen muzlar, B6 ve C vitamini, lif, magnezyum ve potasyum bakımından oldukça zengindir. Ara öğün olarak tüketilecek bir muz günlük ihtiyacınız olan kalori miktarının ise sadece % 12'sine denk gelmektedir.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLEMEYE YARDIMCI

Sağlıklı bir diyette mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olarak muz, lifler sayesinde şişkinliğin giderilmesine de yardımcı olur. İşlenmiş şeker yerine tercih edilecek mükemmel bir besin olduğu gibi bağırsak sağlığını korumaya da yardımcıdır.



