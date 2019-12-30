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  4. Jet işçi temizlik yapmadan duramıyor

Jet işçi temizlik yapmadan duramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:25 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi koşa oynaya sokak ve caddeleri temizliyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi koşa oynaya sokak ve caddeleri temizliyor. Temizlik yapmadan duramayan işçi, diğer çalışanlara göre daha hızlı hareket etmesi nedeniyle de jet işçi olarak da tanınıyor.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde belediyede 15 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 39 yaşındaki Cuma Temli, elinde süpürgesi ve çöp aracıyla sokak sokak, cadde cadde dolaşarak temizlik yapıyor. İşi yaşamının parçası haline gelen Cuma Temli, her gün 8 saat boyunca sokaklarda koşa oynaya işini yapıyor. Kimi zaman oruçlu olan kimi zaman soğuk hava, yağmur ve kara rağmen işini yapan Temli, yorulmak nedir bilmiyor. Kendisine göre işini eğlenceli hale getiren Cuma Temli, izin gününde bile evinde duramıyor. Evde sıkılıp bunalan Temli, enerjisi ve koşa oynaya işini yapması nedeniyle bölge halkı tarafından da tanınıp seviliyor.
Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, Temli’yi ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını sonraları ise alıştıklarını ifade etti. Vatandaşlar, işçinin sergilediği performans ve hassasiyet nedeniyle memnun olduklarını kaydetti.
Cuma Temli ise ailesi, amirleri ve arkadaşlarının, yavaş çalışması konusunda kendisini sık sık uyarmasına rağmen kendisini durduramadığını ifade etti. Evinde sadece bir şeyler yerken, içerken ve uyurken durabildiğini belirten Temli, insanların sokakları kirletmesinden rahatsız olmadığını tam tersine memnun olduğunu da kaydetti.

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