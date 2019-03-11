HABER

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı.

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi olan Melike Kuvvet'in yazdığı şiir öğrencileri tarafından okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kuvvet'in şiirinde, 'Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda... Yer gök, kurt kuş haberdar. Solmuştur her şey evimde barkımda' mısraları dikkat çekti.

Melike Kuvvet'in kaleminden yazılan şiir ise şöyle:

ÖZLEM

Yollar, uzayıp giden yollar!
Alın selamımı,
Götürün anama…
Evlat hasreti nedir bilmez dağlar,
Eğilin önümde
Geçip gideyim engelsiz sılama.
Bekleyenim var bilirim.
Ne çekerler bensiz
Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda
Yer gök, kurt kuş haberdar
Solmuştur her şey evimde barkımda
Babamın gözlerine vurun ışıklar!
Söyleyin uzaklarda
Garip bir kızı var.
Yüreği yanıp kavrulmuş,
Derdi boyunu aşmış,
Yüzü gülen, içi sızlayan
Bir kızı var
Dostlar!
Haykırışımı getirsin bulutlar,
Onlara bakın,
Bilin ki içlerinde ben varım
Uzaklarda üstlerine yazdım isimlerinizi
Özlemle sizi aramaktayım
Sizin için mektuplar yazdım bir bir
İçlerinde damla damla gözyaşım var,
Zarf yaptım kalbimi, size gönderiyorum
Alın sevgimi beni hatırlayın
Arada bunca uzaklık varken bile,
Her an sizin yanınızdayım!... (DHA)

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Havalandırmada mahsur kalan kedileri belediye ekipleri kurtardıHavalandırmada mahsur kalan kedileri belediye ekipleri kurtardı
Yaban hayvanları ve kaçak avcılar fotokapanla görüntülendiYaban hayvanları ve kaçak avcılar fotokapanla görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri İRAN özel jet melike kuvvet

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

Cebine 1 lira koyup boks makinesi niyetine dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.