'Jet Kravatçı'yı izleyen şaşıp kalıyor! "Dünyada rakibim yok, tek rakibim yine kendimim"

Hedefinin kravat bağlama rekorunu 2 saniyeden 1 saniyeye indirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek olduğunu söyleyen Kara, “Kravat bağlamadaki rekorum 2 saniye, yeni bulduğum teknikle bunu 1 saniyeye düşürerek kendi rekorumu kendim egale ederek Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok.

"BOĞULMA RİSKİ YOKTUR”

Hala çalışmalarıma daha hızlı olmak için devam ediyorum. Ayrıca bağladığım kravatlarda boğulma riski de yok. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur” dedi.

'JET KRAVATÇI'YI İZLEYENLER ŞAŞIRIYOR

Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı kravat bağlama şovunu izleyen vatandaşlardan Serdar Şahin, kravat bağlamak bazıları için zor bir iş olsa da Sebahattin Kara için adeta bir yeteneğe dönüşmüş ifadelerine yer verdi.

Şükrü Dede ise, “Sebahattin ağabeyimiz ilçemizde sevilen bir ağabeyimiz. Hızlı kravat bağlama konusunda dünya çapında ünlü bir isim, ilginç bir yetenek. Nereden aklına geldi bilmiyorum ama Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaracak kadar bu işi benimsemiş. İlçemizin de bu anlamda adının duyulması anlamında başarılı bir iş. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisiyle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. (İHA)

